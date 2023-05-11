台南市社會住宅進度備受關注，永康區議員林燕祝、朱正軒及黃肇輝今天不約而同提到，國家住都中心在永康的東橋安居社宅，近來引發東橋居民不滿，包括圍籬剛施工就損壞鄰牆，且東橋社區人口已密集，交通壅塞，「政府還沒解決交通問題，又把人塞進社區？」希望市府能做好相關規畫。

國民黨議員林燕祝指出，永康東橋社宅預計2026年完工，目前已經在整地中，但當地居民當初根本都不知道選址於此，也希望能退縮到8米，避免跟緊鄰的透天厝距離太近，影響原住戶的通風、日照。

尤其，該社宅還因棟距不足，圍籬一施工就發生損及鄰牆情形，加劇民眾的不信任。她說，此案由國家住都中心主導，她與立委陳以信先前接獲里民陳情，曾共同出面協調，相關單位原本承諾，會等到「溝通有共識」才重新動工，但該處工地現已施工，她希望市府妥善處理，未來交通也需要一併解決。

民進黨議員朱正軒也說，整個東橋社區近期對社宅議題都很關注，東橋民怨在於整個社區交通壓力很大，平常上下班尖峰時間，車輛進出負載量已很高壓，「政府還沒解決交通問題，又把新的壓力塞進來！」他說，讓人詬病的是道路開闢的不夠大，好的政策才會因此招致反彈。

民進黨議員黃肇輝說，永康區有多件社宅規畫案，對東橋居民來說，社區大樓原本就已經很多，交通能量也滿載，為何還要引進這麼多社宅？雖然是中央政策，但也希望都發局能作為中央與地方民眾的橋梁，將居民的疑慮反映給中央，也避免居民上演陳抗。