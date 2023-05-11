據統計，近7年以來出生嬰兒數已減少近35％，為了鼓勵生育，托盟提出彈性育嬰假，且據勞動部調查指出，有77％受僱勞工及48.4％的事業單位同意放寬以「日」或「小時」彈性使用育嬰留職停薪，修法最大阻礙為勞動部。

「下一個4年是救人口的最後機會」，托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，生育率跟女性就業率息息相關，「女性成為經建政策的中心考量」，以性別平等為基礎，建置公共托育服務與彈性育嬰假，支持家庭雙薪育兒，台灣應該大力效仿。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴說明，台灣有公共托育服務、有育嬰假，但保母難找、公共化幼兒園難抽、育嬰假更是難用。勞動部調查顯示，企業雇主同意育嬰假以日或小時請領的比例提高到48.4％，中小型企業贊成的比例也提高，尤其是29人以下規模企業。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，國際審查委員指出，台灣生育率極低，政府面對男性請領育嬰假比例低，卻沒有任何作為；研究更指出，鼓勵男性請育嬰假，一要彈性、二薪資替代率要高，育嬰假彈性化是政府立即可以做的，中小型企業比例高根本不是問題，瑞典中小型企業達95％以上，但育嬰假最具彈性，顯然只是政府的意願。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，如以托盟草案，每個父母可以在孩子8歲前有730天育嬰假、平均每一年有91.25天假，相較於現行育嬰留停一段時間雇主可以找其他人代替，增加雇主用人難度，而勞動部日前也修正法規允許勞工可以申請最短1個月的育嬰留職停薪、增加勞工使用彈性，如果天數不足也可運用家庭照顧假、特別休假、事假等假別。