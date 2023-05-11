周（14）日是母親節，服飾品牌UNIQLO近日在日本報紙刊登廣告，小丸子和母親各佔一個版面，兩人中間隔著好幾頁新聞和廣告版面，象徵母女間隱形的隔閡，空白處有對彼此的真心話，小丸子說「自己不懂事，但很愛媽媽，只是不好意思說出來」，小丸子母親則說，「有小丸子陪在身邊很感謝，這樣的話卻說不出口」，字句引發網友共鳴，看了不自覺流眼淚，直呼「看到哭出來」。

原PO近日在個人推特上傳2張UNIQLO刊登在日本報紙的廣告，只見小丸子和母親各佔一個全版，但小丸子和母親之間，還隔好幾頁新聞和廣告版面，象徵孩子和母親之間無形的隔閡。若拿掉中間的新聞頁，就能看到小丸子和母親四目相交，旁邊空白處還有兩人內心獨白。

小丸子表示，媽媽總是一下子就生氣，很性急又愛管閒事，也經常出現讓我搞不懂的事，但我內心深處真的非常感謝媽媽，只是沒有好好表達出來，因為太親近了，覺得講出心裡的感受很不好意思，我的心裡真的很感謝媽媽。

小丸子母親則是想對小丸子說，我家的孩子總是偷懶、我行我素，讓人一直操心，到底在想什麼啊？雖然我嘴上不停地囉嗦，妳能陪在我身邊，我就非常感謝了。到底是為什麼我總是不停念妳，但這樣的話卻說不出口，這是很重要的事，我一定要好好跟妳說。

圖文曝光，不少人有感轉發，台灣網友也紛紛留言，「看了好感動」、「這就是融入生活、直衝內心深處的行銷 優上」、「文案超級無敵」、「不知道為什麼眼眶濕濕的」、「這排版跟文宣要不要這麼感動」、「看到哭」。