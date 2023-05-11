新北市新店區72歲顏姓老翁3月時被不名帳號拉入LINE投資股票群組，遭群組內人員以「抽中比市價還低廉價格的未上市股票，即可以獲取高額利潤」洗腦，陸續投資1千多萬元，但因遲遲未獲利才驚覺被詐騙，向警方報案後，警方透過面交時埋伏，順利將21歲陳姓車手逮捕，並依法送辦。

據了解，顏翁以往靠著退休金過生活，3月時被一名不明男子透過Line邀請加入股票投資群組，男子以「您抽中比市價還低廉價格的未上市股票數張」進行洗腦，顏男深信後下載投資軟體，陸續投入資金投資，且多次在台北、台南等地區面交付現金給對方，總金額高達1650萬元。

警方查扣交易現金。（新店警分局提供）

但因顏男遲遲等不到獲利，與家人溝通後驚覺恐遭騙，於4月19日前往分局報案。對此，警方建議顏男繼續與詐騙集團聯繫，邀約對方在在新店北宜路上的咖啡店面交60萬元，經警方埋伏在場，當場逮捕詐欺車手陳男，同時扣押60萬元現金、手機3部、收款收據，訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源。