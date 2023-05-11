智邦第一季合併營收196.86億元，年增25.15%、季減11.32%；合併營業毛利43.11億元，年增44.64%、季減12.56%；合併營業利益25.86億元，年增71.30%、季減15.34%；合併稅前淨利為25.39億元，年增59.55%、季減8.64%；合併稅後淨利為20.37億元，年增58.26%、季減13.11%；每股稅後淨利3.65元。

智邦董事會通過任命石軍為執行副總經理兼營收長，此一人事案自即日起生效。智邦執行長馬思睿對石軍的加入表示高度肯定，並期待他帶領銷售和業務拓展團隊，加速智邦的技術與產品創新，擴大發展合作夥伴共生體系，為公司帶來增長動能。

石軍在網路通訊領域擁有豐富經驗，在多家全球網路設備廠家擔任領導要職，推動產品創新、營收增長和業務轉型上表現傑出。在過去的職務中，石軍曾在Volterra擔任銷售與業務拓展副總裁推動分布式雲方案。在F5 Networks收購Volterra後，他轉向產品開發領域，領導全球分布式數據平台的產品與工程團隊。此前，石軍曾在Juniper Networks擔任銷售工程副總裁，推動業務轉型和市場成長。之前在Juniper，他負責產品管理長達5年，負責多項Juniper旗艦產品線，包括Core Router、Packet Optical、以及WAN SDN Controller，讓Juniper成為北美市場Core Router的領導者。在此之前，他曾擔任Cisco產品經理，負責推動發展多項Core Router產品線，以及其他重要產品的開發工作。

智邦執行副總經理石軍表示，目前正處於由人工智慧驅動的快速變革時代，需要更強大的技術合作夥伴生態系統來推動協作創新。他認為智邦科技在人工智慧、高性能運算、可組合基礎設施和光纖互連等領域扮演著重要角色，並期待在新的旅程中為智邦科技的持續成功和成長作出貢獻。