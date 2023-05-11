105年成軍的新北市立光復高中射擊隊，經過3年努力後終於在全中運開始嶄露頭腳，今年更在新竹縣全中運一舉奪下2金2銀1銅的漂亮成績單，除了校長吳宗珉與家長會長陳宥妤的全力支持下，教練陳弘振多年來默默付出才能讓這支射擊隊得以發光發亮。

吳宗珉表示，光復高中是完全中學，射擊隊原本是國中的社團，但在陳教練帶領下才正式成隊，當時學校並沒有射擊場地，陳教練特地買了一輛房車，每天下課後載著學生往返林口高中練習，108年首次在全中運奪牌，此後每年成績逐漸往上提升，去年高中部也組成了射擊隊，讓國中畢業的選手得不用再轉往其他學校，直接在高中部延續選手生涯，今年全中運奪得高中女子個人與團體步槍雙金，陳教練功不可沒。

吳宗珉強調，光復高中沒有設立體育班，因此射擊隊選手每天都要正常上完課之後才能進行訓練，過去必須舟車勞頓，去年新北市政府撥款了2000萬經費給學校建蓋射擊場，現在選手能安心地在學校練習，全中運的總成績突破歷屆，直逼傳統射擊強權林口高中，成為新北市在全中運的奪金庫。

吳宗珉說，射擊隊選手不僅在競技場上有出色表現，學習上也沒有比其他學生來的差，尤其是去年學測成績第一名的李英銓，他的學測成績足以進入台北市前三志願，但他就是因為想要進入射擊隊才來到光復高中，全中運在高中男團與混雙銀牌，破除學霸不會運動的迷失。

出身於田徑中長距離選手的陳弘振，與射擊領域完全不相干，但他憑藉一腔熱血帶著小朋友們多年來從無到有，至今總計拿到7金3銀5銅，108學年度以來每年全中運都奪得獎牌，今年高女團體總錦標第二名，高男團體總錦標第四名。

陳弘振表示，必須感謝教育部體育署、新北市政府教育局和體育處、學校家長會和後援團的支持，射擊隊才能一路成長茁壯，家長會長陳宥妤的女兒陳妍卉在今年全中運拿下個人賽和女子團隊金牌，還與李英銓聯手在混雙摘下銀牌，2金1銀獲得大會運動精神獎。

個子雖小志氣比天高的李英銓口條穩健的說，「國小接觸了田徑、跳繩，也涉略了書法，但性子靜不下來，任教於林口國中的母親建議進入射擊隊練習，沒想到從此之後愛上了這項運動。」為何不就近讀林口高中呢？李英銓解釋，「林口高中的學長們太多了，害怕進去後沒有舞台，因此決定用學測的方式來光復高中，即便為了兼顧學業與射擊導致休息時間少了許多，但依舊樂此不疲，母親告訴我，只要不影響課業成績，就會全力支持我練習射擊。」

李英銓表示，「射擊運動需要非常專注，它讓我學習到冷靜，從第一次開槍就深深的喜歡上這項運動，這次全中運其實表現沒有那麼好，好在有了隊友的支援方能拿到兩面銀牌，接下來等到個子拉高之後就必須加強重訓，讓身體素質能夠負荷步槍的裝備與訓練量。」