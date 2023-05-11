鴻海2023年首季合併營收1.46兆元，季減25.5％、年增3.9％，營業利益405.23億元，季減8.39％、年增達10.51％，雙創同期新高。惟受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利128.24億元，季減達67.92％、年減達56.45％，每股盈餘0.93元，雙創近3年低點。

劉揚偉指出，鴻海首季營收創同期新高，季減幅略優於季節性水準，約略持平去年同期，四大產品線表現與法說預期相當。本業獲利仍有成長，但因業外權益法轉投資公司提列資產減損認列損失拖累，導致稅後淨利表現衰退，後續將加強投資事業管理。

鴻海財務長黃德才說明，夏普在截至2023年3月的會計年度財報中，提出需認列2197億日圓（約新台幣505億元）的大筆資產減損，持股34％的鴻海須按比例於業外採權益法認列173億元投資損失。由於影響鴻海財報甚鉅，已行文要求夏普說明及提出改善計畫。

展望2023年第二季，鴻海預期營收將季減3～15％、年減逾15％。四大產品線中，元件與其他產品估季增3～15％、約略持平去年同期。雲端網路及電腦終端產品估約略持平首季、年減3～15％。消費智慧產品則預期季減、年減逾15％。

劉揚偉指出，因疫情帶來的高成長階段結束，產業處於庫存調整期，加上進入傳統淡季，預期鴻海第二季營收將出現季減、年減「雙降」表現。就四大產品線觀察，元件與其他產品透過持續擴大零組件供應，預期第二季將較首季顯著成長、約略持平去年同期。

雲端網路產品第二季將大略持平首季、較去年同期略為衰退。劉揚偉指出，鴻海看到雲端服務供應商（CSP）及AI伺服器需求持續增加，其中CSP第二季需求維持強勁成長，為今年看好的成長領域之一。

電腦終端產品因疫情帶來的高成長階段已過，預期第二季將約略持平首季，較去年同期略為衰退。劉揚偉預期今年有機會爭取到更高市占率，但要到下半年才會顯現。而消費智慧產品因主要產品進入新舊產品轉換期，加上1月拉貨動能較強、去年同期有新產品推出，基期較高，預期將季減、年減。

對於2023年全年展望，劉揚偉表示，由於全球貨幣緊縮、地緣政治緊張、通膨等不確定因素，持續對經濟前景帶來較大影響，目前能見度仍然不高，鑒於目前市場雜音仍多，因此整體展望維持前次法說相當，保守預期表現將持平。

四大產品線展望方面，由於整體經濟狀況趨守，劉揚偉維持消費智慧產品今年略為衰退看法。雲端網路產品方面，雖然CSP及AI伺服器需求不錯，但因部分產品展開庫存調整，因此將今年展望自成長下修至持平。

電腦終端產品部分，劉揚偉表示，隨著市占率提升，加上市場庫存修正可望告一段落，下半年成長動能會比上半年好，維持今年成長預期不變。元件與其他產品則受惠機構件、光學元件及電子元件均有穩健成長，今年預期可望持續成長。