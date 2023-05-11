消防人員出動救護、救災時，從旁協助的義消人員為現場重要助力，桃園市依轄區、服務性質分各義消大隊、中隊與分隊，不過桃園沿海地區目前僅有觀音區沒有「救護義消分隊」，為擴大救護協勤能量，今年正式動員招募，預計招收15至24人，邀請對於第一線緊急救護有熱忱的觀音在地民眾加入，協助119出勤救護任務。

桃園市義消總隊旗下依轄區設有4支大隊、12支中隊與39支分隊，特搜大隊設有6支分隊，防火宣導大隊設有14支分隊，救護大隊設有11支分隊，總人數約2700人。其中負責到各消防分隊協助緊急救護工作的救護義消，成員來自民間各行各業，利用閒暇或夜間參與服務，隨救護案件增加，市府消防局朝每行政區設立1支救護分隊目標邁進，統計至今年4月，目前僅觀音、復興區尚未設立。

桃園市義消觀音中隊長江謝錦青表示，目前觀音中隊設有新坡、草漯、觀音與防火宣導分隊，總人數約90人，而桃園沿海地區，現今只有觀音沒有救護義消分隊，今年正式開始招募成員，預計招收15至24人，性別不拘、年齡18至50歲、居住在觀音的熱心民眾皆可參與，已持有救護證照或有醫護背景者優先。

江謝錦青說，參與救護義消民眾，需經過EMT-1初級救護技術員證照訓練，學習急救常識和救護技術，包括OHCA救護、病患初次評估與戴頸圈、包紮止血固定等，未來可至觀音區各消防分隊，協助分擔繁重的救護量，盼擴大民間協勤能量。

近年觀音移入人口多，再加上當地還有工業區廠家林立，更顯救護能量重要性。觀音消防分隊長林宏鋅提到，一般救護出勤人員配置為2名消防人員搭配1名救護義消，若觀音能順利成立救護義消分隊，相信對未來救護任務會是一大助力。