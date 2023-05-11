想到陪伴特殊孩子成長的路途相當辛苦，烏日警分局也溫馨致贈康乃馨花束給在場母親。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

母親節將至，台中市政府警察局烏日分局日前受邀前往天使心家族社會福利基金會台中服務處參加家長敘心會，首度向「愛奇兒」家長分享家暴、性騷、跟蹤騷擾、數位性別暴力的觀念及法律實務案例，期盼幫助「愛奇兒」家長更多認識跟騷法並引導孩子正確的性別觀念。

烏日警分局指出，「愛奇兒」是英文單字Angel 的諧音，指的是身心障礙兒；照顧身心障礙孩子需要很大耐心及堅強的心志，隨著孩子長大進入青春期，教導孩子了解身體的界線，如何保護自己與尊重他人成為家長的一大課題。

天使心家族社會福利基金會社工陳欣妏表示，她擔任社工約12年，過去曾接觸過妨害性自主得案件，隨著跟騷法推行和成立，她發現法規中的構成要件與心智障礙的孩子某些人際互動的行為呼應，即便他們可能只是想和人互動並無惡意，卻可能會構成跟騷法的行為。

陳欣妏表示，希望邀請到警方分享，讓家長有機會了解、認識跟騷法，利用法令回來檢視自己的孩子在互動上是不是可以有事前的知識或引導，以達到預防效果；另一方面，這些身障孩子與家長發生這樣的事，無論是被害或加害，牽扯到警方、法律都會讓他們很緊張，希望透過分享也讓家長知道第一時間可以怎麼解決。

活動中，烏日警分局家防官張雅惠與「愛奇兒」家長討論性或性別相關議題，宣導如何防範性別觸法事件發生，幫助家長引導孩子正確的性別觀念，同時呼籲家長教導愛奇兒謹慎網路交友；家長也表示，過去比較少有機會接觸法律相關知識，有這樣的管道向他們宣導，「終於可以更了解法律知識」。想到陪伴特殊孩子成長的路途相當辛苦，烏日警分局也溫馨致贈康乃馨花束給在場母親。