民眾身體不舒服到醫院就診、動手術，手術過後的復健期間，最常遇到的問題就是什麼時候才可以下床活動。對此醫護人員指出，以心臟手術來說，建議民眾經由醫師評估過後，可以分3階段復健。

醫護人員表示，動完手術後最常聽到家屬及病人對於復健的困惑，像是「昨天才開完心臟，這麼大手術，今天就可以下床活動嗎？」、「身上有這麼多管子，下床活動不會有危險嗎？」等疑慮。

衛生福利部桃園醫院心臟血管外科醫師高志宏表示，心臟術後會出現心血管、肺部併發症，如心律不整、肺部擴張不全等問題，儘早下床活動可以加速心肺功能復原，適時提供深呼吸及咳嗽訓練，能促進血液循環，避免下肢血栓形成、預防肌肉萎縮、肺分泌物滯積、肺炎、肺擴張不全等併發症，有助於成功拔除氣管內管，減少加護病房住院天數，同時讓病人順利轉出加護病房。

衛生福利部桃園醫院加護病房副護理長賴慧君說明，心臟術後入住加護病房觀察，於術後48小時內病情穩定、醫師評估許可移除氣管內管，此時醫療團隊介入即啟動下床活動，採漸進式被動至主動運動等復健活動，進而移位至下床的肌肉訓練，可分成3個階段。

第1階段是術後12小時，建議坐於床邊15至30分鐘，協助背部震動拍痰，深呼吸與咳嗽訓練，以利痰液咳出；第2階段為術後24小時，可坐於床旁藤椅30至60分鐘，配合呼吸訓練器Tri flow使用與腳踏車踏步訓練，增加肺活量，預防及治療肺擴張不全；第3階段術後48小時，步行5至10分鐘，訓練肌耐力減少肌肉萎縮，加速術後復健。

醫護人員提醒，進行早期下床活動前提一定經由醫師評估、醫療團隊共同規畫下才能進行，同時適當給於止痛劑減輕疼痛，維護病人管路安全，讓較多病人在出院時可以恢復生活自理。