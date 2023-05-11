新型艦載機疑似片尾現身！中國海軍艦載航空兵部隊組建10周年

5月10日是中方軍艦載航空兵部隊組建10周年紀念，觀察家說，解放軍艦載機的研製和飛行員訓練已進入快車道。

據《環球時報》10日報導，在央視周三播出的影片中，驚鴻一瞥地秀出了兩款艦載機，而觀察家說，那可能是解放軍俗稱殲-35的下一代新型隱形艦載機，而另一款則是升級版殲-15。

1位要求匿名的中國軍事專家周三說，從影片看來，升級版殲-15有加強的前起落架，可望在部署時，方便使用「福建」艦上的電磁彈射器和攔阻裝置。