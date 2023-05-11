警方及行員的合力勸阻下，順利保住老夫妻的80萬退休金。（圖／警方提供）

新北市林口區一對老夫妻日前疑似聽信網路投資，要會80萬給詐騙集團，銀行員發現有異，通報警方，在警方及行員的合力勸阻下，順利保住老夫妻的80萬退休金。

老夫妻誤信網路投資 80萬退休金險遭詐

警方表示，林口區1名67歲張姓老翁9日上午前往銀行要匯款80萬元，接待的許姓行員詢問匯款用途，老翁表示是因為太太加入網路上的投資群組，要買股票用的，請他幫忙匯款，但行員查詢匯款對方係個人帳戶，認為老翁可能遭到詐騙，因此通報轄區忠孝派出所，警員劉冠廷、林欣瑩立即趕赴現場，詢問後確認老翁遭到詐騙無誤，也細心地跟老翁解說詐騙模式，老翁最終才打消匯款念頭，保住夫妻倆的退休金，員警事後也立即通報警示帳戶，避免他人再遭詐騙。

林口警分局呼籲民眾，詐騙集團常透過網路，大量發送宣稱股市名師代操、短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回，因此千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，財產安全才有保障。