面對全球經濟衰退雜音四起、全球供應鏈加速變遷、碳稅及碳費的企業永續與競爭力等，年營收破千億新台幣規模的樺漢，在工業電腦的快速演進下，已採取多元多角經營策略，透過產品技術、資源整合，進行多元多角發展，已超前布署，樺漢董事長朱復銓表示，公司歷經5年積極水平及垂直整合子公司與合作夥伴之資源，包含設計、技術、開發、銷售等，正式邁入營運新里程IPC 3.0增值轉型，包括數位、綠色、資安、AI之四大轉型，樺漢將提供「硬軟整合、雲網結合、智慧連動之訂閱式服務」，運用完整建構ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)開放性混和雲解決方案，並以3E-「EPS+ESG+ESaaS」為集團永續發展核心目標，同時劍指XaaS(Everything as a Service)一切即服務市場規模可高達逾1.1兆美金的龐大商機，搶占更多市場份額。

在IPC3.0轉型增值智慧方案說明會上，邀請包括聯發科(2454)、Google Cloud、中華電(2412)、intel、arm、樺康智雲、捷敏數據Gemini Data、安瑞-KY(3664)、磐儀(3594)與金雨(4503)等合作夥伴，象徵IPC3.0轉型增值智慧方案的航空母艦戰力大增，將全力成為全球多家不同產業、不同領域等多元國際客戶幕後最強大的AI智慧領導整合供應商，不僅挹注樺漢集團邁入下一個營運成長的里程碑，亦攜手合作夥伴齊心齊力打國際盃，共創多贏之局面。

根據多家國際研究機構數據分析，樺漢總經理蔡能吉表示，看準全球能源即服務市場規模從2021年將以CAGR 10.3%的速度成長至2028年、達美金1440億元；全球資訊安全即服務市場規模從2023年將以CAGR13.6%的速度成長至2030年、達美金4250億元；全球AI即服務市場規模從2023年將以CAGR 42.6%的速度成長至2028年、達美金550億元。

龐大的市場商機將有利於樺漢與合作夥伴們創造良好的業務開拓空間。樺漢將透過產官學研聯盟整合方案，以三大營運方針、關鍵六大策略：「軟硬整合」-完善IIoT裝置與整合應用軟體方案、「雲網結合」-打通設備通訊協議與提供多樣雲端服務、「訂閱式服務」-推出中小企業包與創造新商模大平台，促進企業轉型升級。