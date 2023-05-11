晶圓代工龍頭廠台積電（2330）11日舉行2023技術論壇台灣場，總裁魏哲家指出，相較美韓競爭對手，都有各自產品，台積電沒有自己產品，不與客戶競爭，要靠客戶給生意，才能繼續往前進，與客戶之間基於「信任（trust）」的無私合作，正是成功關鍵。

總裁魏哲家說，過去3年疫情期間，半導體產業為全世界帶來價值，讓人類在隔離時也能夠與外界聯繫，半導體未來也會繼續改進人類生活，AI和5G將是兩大重點。

魏哲家也提到，台積電也將AI引用在改善生產上，例如台積電曾替某一AI大廠生產晶片，客戶利用台積電生產的晶片開發出AI方案，價格約600到700美元，賣給台積電卻要20萬美元。

提到競爭對手，魏哲家表示，台積電的對手1家在韓國、1家在美國，都有自己的產品，但台積電沒有自己產品，靠著客戶生意好，才能繼續前進。他說若沒有合作就沒辦法往前，也無法降低成本，由於台積電不與客戶競爭，他認為「信任（trust）」正是台積電贏得客戶的關鍵。

值得一提的是，魏哲家也說，半導體已受到前所未有的重視，包含智慧車、智慧家庭與智慧城市都需仰賴半導體，AI及5G可說充滿生意契機，但他也開玩笑說，很可惜的是，AI「唯一無法做到的是幫助我們政治家更有智慧」。

台積電2023台灣技術論壇11日在新竹國賓大飯店登場，吸引許多客戶與供應商參加。魏哲家也在開場演講中邀請聯發科（2454）總經理陳冠州上台分享。陳冠州說，總體經濟不確定性高，目前市況較差，但「烏雲總會過去」，盼與夥伴在市況好時一起賺錢，不好時也能一起度過。