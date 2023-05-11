為強化台南都會公共運輸服務，台南市捷運工程處提出「台南市先進運輸（大眾捷運）系統第一期 藍線」，今天首度由環評小組初審，會中有委員關注台南捷運如何防範台中捷運類似事故，民眾逃生路線等，要求說明捷運系統緊急應變規劃及逃生安全維護計畫後補正再審。

開發單位表示，本段路線全長8.39公里，採高架形式，其中仁德線起始點鄰近台鐵大橋站（B01），終點為中山路（B11）；文化中心線起始點也為台鐵大橋站（B01），終點則於中華東路三段（B09），採跨座式單軌捷運系統，全線共11站、皆採高架車站，將採中運量系統，計畫預定行政院核定後8年完工。

除了台中捷運事故外，有環評委員提及報告指出，就算在捷運營運期間，對各路段服務水準仍無明顯改善，建議應搭配如「接駁公車」等友善措施，也有環委關注該路線鄰近斷層、生態、與高雄捷運連結等問題。

最後環評小組要求，評估高雄捷運與本案銜接可行性，說明捷運系統之緊急應變規劃及逃生安全維護計畫，強化施工及營運期間地質安全監測計畫規劃，並針對路線及機廠鄰近新化斷層及後甲里斷層敏感區位，加強耐震設計並研提緊急應變管理計畫，補充營運階段「接駁公車」路線等友善措施具體規劃後補正再審。