黃子佼、詹姆士今（11日）出席寶島眼鏡記者會，他去年允諾徒弟Lulu（黃路梓茵）得到金鐘最佳主持人獎就會犒賞她愛馬仕柏金包，他事後允諾並順利從演藝圈好友手中購買到二手包，面對近日的「假包風波」，他也被問到商品來源，開玩笑說會讓Lulu去驗包。

黃子佼說，他所購買的愛馬仕包包來源相當正規，朋友還有附檢驗證明給他，「我是跟一位演藝圈好友購買，而她的來源我也很清楚，是位香港貴婦，之前貴婦介紹珍藏品時還曾見過報紙，我是很相信朋友的」，一旁的詹姆士也被問到同樣問題，他笑說老婆沒有愛馬仕，所以沒有這方面困擾。

女兒黃玉米將於19日滿1歲，黃子佼跟孟耿如計畫舉辦周歲派對，邀請20多位至親參與，「玉米個性很明顯，現在很喜歡拿書、拿小鋼琴；比較感動的是，一般小孩抓周都是爬的，她現在已經可以走路，可能會跟其他小朋友的抓周畫面不一樣」。

黃子佼將於本月帶家人、工作團隊一起到日本旅行，他為了犒賞團隊已經預約好在船上吃早餐的特別行程，「是我多年前手機裡的截圖，結果遇到疫情就沒有去了，果不其然已經漲價，但我想說可以給團隊不一樣的回憶，稍微看看港邊風景然後一邊吃早餐，這也會是玉米第一次搭船」。