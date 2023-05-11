警員赴高鐵交還尋獲手機，韓籍夫妻寫越洋信感謝。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

韓籍金姓老夫妻4月下旬到台南市遊玩，誤將手機遺失，兩夫妻報案後原不抱希望，準備搭高鐵北上，再搭機返國，警方竟即時找到手機，搶在最後一刻趕往高鐵站攔截物歸原主，韓籍夫妻近日寫越洋信感謝，直呼台南有韓國城市感受不到的人情味。

金姓老先生已75歲，4月24日偕妻子到台南市自助旅遊時，不慎將手機掉在路上，心急報警，兩人因中文不熟練，報案時神色慌張，警方要2人不用擔心，承諾盡力協助找手機，並調閱監視器尋找遺失物。

金姓夫妻因旅程安排，無法持續等候，只能先搭台鐵到高鐵站，轉搭高鐵北上台中，再回台北搭機返國。

金姓夫妻離去後，警方隨即獲報民眾拾獲1支手機到另1間警所，經確認為韓籍夫妻的遺失物，承辦警員一面打電話聯繫，一面趕赴高鐵沙崙站，在夫妻走出台鐵火車廂時，隨即將手機物歸原主。

金男驚訝台灣警方的執法效率高，返回韓國後寫越洋信給台南市政府，稱讚警員迅速受理案件，還奔赴高鐵站送環手機的服務十分溫馨，讓他們感受猶如電視劇般的難忘旅程。

韓籍夫妻信中並附上部分翻譯中文，提及在台南旅遊問路時，感受到居民的熱情，不僅口頭指路，還一路陪他們走到能看到目地點之處，並稱讚台南市公務員有親切與誠懇的態度，內心感到溫暖，是座友善之都。