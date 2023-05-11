桃園市開南大學配合政府推動太陽光電計畫，善用校內既有資源，設置太陽光電板，今天舉行第2期設備啟用典禮，第2期合作案設置了627.375kW太陽光電發電設備，能有效減少二氧化碳排放量，效果相當於種植5萬棵樹木。市長張善政也出席典禮並呼籲各界一起推動綠能減碳，共同邁向「2050淨零排放」的目標。

張善政表示，為了2050淨零排放的目標，市府近年來積極推動淨零碳排策略希望能「開源節流」，除了持續支持各界建置太陽能光電設備外，也鼓勵各領域使用再生能源，目前全市太陽光電裝置容量達579MW，是北部最大光電城市，盼各界能持續努力，將桃園打造成為台灣推動綠能的典範。

桃園市長張善政出席典禮並呼籲各界一起推動綠能減碳。（陳夢茹攝）

張善政說，桃園的碳排放量有7成來自產業界，為此市府將加入「脫媒者聯盟」，鼓勵產業減少使用高碳排燃料。而環保局也推動設置SRF處理廠，將廢棄物處理後製成固體再生燃料，落實循環經濟由廢轉能的目標。交通局則推出YouBike前60分鐘免費騎乘政策，希望市民多運動、少開車，不僅如此未來公務機車也將不再使用燃油機車，將陸續採購電動機車，盼能降低交通運具的碳排放量。

開南大學董事長顏志光表示，開南大學將持續響應市府綠能政策，也將積極規畫更大規模的第3期計畫。負責第2期太陽光電設備的新鑫股份有限公司協理葉時能指出，這次與開南大學展開第2期合作案，在行政大樓、至誠樓及卓越樓屋頂設置627.375kW太陽光電發電設備，20年發電量估計可達1280萬7955度，減少二氧化碳排放約6519.24公噸，效果相當於種植5萬棵樹木，期盼共創環境、教育、能源3贏的局面。