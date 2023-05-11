國防部先前推動《全民防衛動員法》修法，其中平、戰時對新聞媒體進行調查管制，及高中生、大學生造冊編組，動員青年戰時服勤等條文，引發強烈反對；而警政署近期又接連推出警察受軍事訓練、召募青年民防等政策，也備受外界質疑。前立委郭正亮今( 11 )日在直播節目《亮劍台灣》表示，蔡政府是被美國要求台灣要全民皆兵，國安會親自下令推動這些政策，內政部長林右昌也束手無策，而賴清德明年若當選總統，《全動法》百分之百也會捲土重來。

內政部日前推動警察軍事化，要求保二總隊接受軍事訓練，目標訓練 5500 名員警，而 4 個禮拜的訓練內容，包括手榴彈實彈投擲、步槍射擊等，7成都是有關於城鎮戰，遭疑是讓警察成「第二陸軍」；郭正亮表示，「這一定是國安會交辦」，因為美國質疑台灣沒有「全民皆兵」，國安會此舉就是為了回應美國的要求，兵力不夠所以警察也要納編、受軍事訓練。

而蔡政府近期推動青年加入民防，警政署還發文要基層員警到捷運站舉牌、發傳單，用嘉獎鼓勵警察拉 18 至 40 歲的青年加入義警、民防。郭正亮指出，成效不彰的主要原因，就是因為民防的任務包括「戰時支援軍事勤務」沒有年輕人會想來。郭正亮也直言，這顯然也是為了配合美國的要求，民間也要充分動員、納編，建立動員名冊等等。

郭正亮也提到，先前推出的《全動法》修法與民防一樣是針對平時、而非戰時，當時《全動法》最爭議的兩個部分就是在於「平時納管媒體」、「平時將高中生、大學生納入動員名冊」，因為反彈太大、民眾驚駭莫名，又遇到地方大選，才要被迫收回。

郭正亮指出，蔡政府現在又有這些動作，就是因為國安會沒有辦法面對美國。他也提到，賴清德現在怕得要命，賴最擔心 2024 總統大選的主軸變成「戰爭與和平」，但現在蔡英文總統府的國安會一直讓戰爭議題浮現，《全動法》收手後又推出警察軍人化、招募民防，就是因為美方認為台灣的民間兵力部署就是不夠。

郭正亮也直言，蔡政府和美國政策的邏輯就是假定「兩岸一定會戰爭」，而賴清德也完全不可能說服民眾票投民進黨可以避戰；這些動作都是「民進黨執政為了迎合美國，國安會親自下的指令」，郭正亮斷言，只要賴清德明年 1 月 13 號當選，保證《全動法》百分之百會捲土重來，一定會再審《全民防衛動員法》不會再管台灣民眾怎麼想，這就是蔡英文和美國的要求。