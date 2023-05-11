台新金控以認真、創新的思維深耕企業永續，為積極推進環境永續行動，領先金融同業引進「智慧資源回收機」，藉由智慧判別技術，收集回收使用過的乾電池及PET寶特瓶塑膠製品，有效減少塑膠垃圾對海洋及陸地生態造成的環境汙染，同時提供員工及附近居民綠色生活的多元選擇，以實際行動打造低碳、並以淨零排放為願景前行。

台新金控總經理林維俊表示，台新創金融業之先，於北、中、南部指定分行及子公司使用「智慧資源回收機」，整合乾電池與PET寶特瓶回收功能，通過回收機對收集的PET寶特瓶預先分類、切碎再收納，大幅提升相同體積下的回收量，減少載送運輸對環境的影響。藉由「智慧資源回收機」讓最小化運送回收物的碳足跡得以實現，而回收物則是提供給廠商製成再製品，創造綠色生活循環經濟之永續目標。

隨著淨零碳排為全球共識，台新金控暨旗下各子公司以身作則帶動低碳生活金融，希望與民眾攜手為環境永續努力，此次推出「智慧資源回收機」在台新行政服務處與數位金融處合作下，結合台新吉祥物Richart進行一系列外觀設計並於2023／5／2-2023／12／31期間推出「點綠成金 理查愛永續」主題活動。活動期間民眾於台新指定機台完成登錄並於Richart Life領取指定優惠券，即回饋台新Point 5點(限額10000名)。如於指定機台進行乾電池或PET寶特瓶回收成功，不限回收數量，還可再抽台新Point 1000點(限額20名)(以上活動須為Richart Life會員，並採事後檢核、贈獎)。藉由民眾舉手做環保之餘，還可以獲得台新Point點數回饋。

此次活動於台新金控大樓(1F)、台新建北大樓(1F)、台新內湖大樓(1F)、台新人壽大樓(1F)、南軟園區一期D棟(4F)、台証金融大樓(1F)、台新苓雅分行(5F)、台新南屯分行(1F)、台新崇德分行(1F)及台新台南分行(1F)實施，廣邀同仁及民眾一同攜手「From Zero To Hero」邁向淨零，人人都可成為化解氣候危機的永續英雄。

致力推動ESG永續各個面向，台新近年持續獲得國內外專業獎項與評比機構肯定，連續五年入選道瓊永續指數：世界指數（DJSI World）及新興市場指數（DJSI-Emerging Markets），連續三年獲得MSCI ESG評比列為AA領先等級、2022年CDP碳揭露專案評比獲得領導等級(A-)，同時也持續獲選納入各項ESG指數，包含「臺灣高薪100 指數」、「臺灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等。台新未來將持續關注國際趨勢，持續降低營運過程中對環境與社會的衝擊，藉由深化各項永續作為的推展與落實，致力成為社會大眾的永續智慧好夥伴。