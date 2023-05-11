高雄鳳山區是人口最大的行政區，博愛路與經武路口車流量大，公路總局重畫道路標線，新設左轉車道，但兩車道匯入一車道，造成交通混亂，猶如「行車地獄」。高市議員李雅靜表示，去年以來會勘多次，但中央權責單位未能及時處理，她狠酸曾擔任高市交通局長的交通部長王國材要站出來，加快處理速度，別等出事再來感到愧疚。

「難道都要等到有重大事故才來檢討嗎？」國民黨鳳山區立委參選人、高市議員李雅靜指出，該路口車流量極大，但從兩車道過馬路後卻變成單一車道，標線不對齊狀況下，直行車輛易失察變成逆向行車，甚至易撞到對向的左轉道車輛，現行的車道設計「根本陷駕駛人於危險之中」，呼籲相關單位要積極進行改善。

鳳山區博愛路與經武路挨酸「行車地獄」，高市議員李雅靜表示，去年以來會勘多次，但中央權責單位未能及時處理。（李雅靜提供）

李雅靜提到，先前她在臉書PO文指出道路狀況後，吸引近百名網友熱烈留言討論，有人說「這路口很危險，我都盡量避開此路段。」網友直言，雖設左轉道，但左轉燈號很短，過不到5輛車就紅燈，無助紓解車流。兩車道突然變一車道，易因搶道發生事故。另有人說「開車幾十年，被這條路嚇到破膽」。

李雅靜表示，台25線經武路屬於省道為公路總局轄管，她已找權責單位公路總局第三區養護工程處進行多次會勘，並要求做出車流動線調整標線，將兩側標線對稱，讓用路人能輕易的分辨行車動線，避免在不知情的情況下，變成逆向行車產生危險，但目前仍懸而未決。

鳳山區博愛路與經武路挨酸「行車地獄」，高市議員李雅靜表示，去年以來會勘多次，但中央權責單位未能及時處理。（李雅靜提供）

李雅靜痛批，政府最讓人詬病的就是「今天公祭，明天忘記」，非要等到出事才假裝重視，她建議，除盤點所有危險路口外，更應盤點車流量大且無任何警示標誌的學區路口，積極進行改善措施，並通盤檢討如何洗刷行人地獄惡名。