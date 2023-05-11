立委楊瓔瓔11日邀集高公局舉辦工程說明會，力拚國道1號舊社路、三線路兩座橋梁於年底發包。（陳淑娥攝）

國道1號舊社路、三線路聯絡跨越橋近50年歷史，不過道路淨寬狹小，拓寬經費約3億元，立委楊瓔瓔11日邀集高公局舉辦工程說明會，力拚兩座橋梁年底發包，明年動工、2025年完工，以解決交通瓶頸處，讓地區民眾用路更安全。

后里區舊社里里長林有盛、中和里里長陳水波、厚里里里長黃金益均指出，國1舊社路、三線路聯絡跨越橋道路近50年歷史，目前道路淨寬相當狹小，加上后神路開闢通車後，因尖峰時段及通往后里焚化爐垃圾車緣故，時常造成壅塞，且經常無法會車，車輛還需倒退嚕，對行車安全造成隱憂。

交通部高公局組長林生發簡報指出，由於三線路及舊社路跨越橋均服務許久，舊社路更為雙向單線橋梁，無法會車，需於橋梁兩端停等通過，地方陳情反映，因此研擬將此兩座跨越橋改建為雙向雙車道橋梁，除增加道路安全性及提升地方道路服務水準外，也可符合地方期待。

高公局初步研擬舊社路橋梁可採單跨鋼箱梁形式，橋寬10公尺，橋長55公尺，工程經費約1.7億元，考量現況交通量較大，為維持其通行需求，將以先建後拆、永久改道方式辦理。三線路部分改採單跨鋼箱梁形式，橋寬10公尺，橋長55公尺，工程經費約1.1億元，採原址重建方式，施工期間可利用地區性道路做為替代動線。

市議員陳本添提到，舊社路、三線路聯絡跨越橋，因年代久遠失修，橋身老舊、狹窄，橋上南來北往車輛非常多，因此急需盡速擴建，讓民眾可以有一個安全的橋梁。

楊瓊瓔表示，高公局籌編經費2.8億元辦理兩座跨越橋梁改建，改善國1舊社路及三線路跨越橋交通瓶頸問題，完工後由台中市建設局維護管理工作，未來新設計橋梁寬度皆10公尺，她要求高公局力拚年底發包、2024年動工、2025年完工。