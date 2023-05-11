知名學者李家同今(11日)在臉書表示，他確診攝護腺癌。泌尿科醫師表示，攝護腺癌是男性獨有的癌症，男性50歲前鮮少罹患攝護腺癌，但60歲後發生率急遽升高。罹癌原因與基因遺傳、高脂飲食、年齡老化有關。早期的攝護腺癌沒有明顯症狀。此外，有文獻指出，年輕人一周5次射精可助降低發生率。

攝護腺癌是男性獨有的癌症，是國內十大癌症死因的第5名，發生率與死亡率有逐年上升的趨勢。根據台灣癌症基金會的資訊，男性50歲前少有攝護腺癌，但60歲後發生率便急遽升高。早期攝護腺癌無明顯症狀，病患多因頻尿或排尿不順，經泌尿科醫師指診才發現有攝護腺腫塊，或抽血發現攝護腺抗原指數（PSA）偏高，最後經切片證實罹癌。

北醫附設醫院泌尿科醫師羅詩修曾於受訪時表示，某些文獻提到，年輕人一周5次以上射精可以降低其發生率。

台大醫院泌尿科醫師張奕凱在台大醫院健康電子報表示，攝護腺是生長速度緩慢的癌症，高危險因子為年齡老化、家族史、高脂肪食物。早期篩檢可用肛門指診，或用攝護腺特異性抗原(PSA)，一般而言，該指數若超過4.0ng/ml，較可能是攝護腺癌，但此數值會受到攝護腺肥大或攝護腺發炎等而上升，因此若要確實診斷攝護腺癌，必須經過攝護腺切片、判讀才能確定。

他表示，治療方式考量癌症分期（有無轉移）、預期壽命、病患本身健康狀況，手術治療局限於攝護腺癌尚未轉移才可手術。若攝護腺癌已轉移，一般會使用荷爾蒙治療，包括雙側睪丸切除手術，或用荷爾蒙針劑等方式。此外，即使攝護腺癌轉移，攝護癌患者的壽命也較一般癌症來得長，因此晚期患者仍應積極治療。