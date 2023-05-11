澎湃新聞11日報導，從吳謝宇案二審辯護律師徐昕處獲悉，吳謝宇案二審恢復審理，將於19日9點開庭公開審理，福建高院通知開庭地點在福州中院第二法庭。

2021年8月26日上午，福州中級人民法院對被告吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身分證件案一審宣判。以被告吳謝宇數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金十萬三千元（人民幣，下同）。

法院判決，被告吳謝宇悲觀厭世，其父病故後，認為母親謝天琴生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝天琴念頭，網購作案工具。2015年7月10日17時許，吳謝宇趁謝天琴回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊謝天琴頭面部，致謝天琴死亡，並在遺體上放置床單、塑膠膜等75層覆蓋物及活性炭包、冰箱除味劑。後吳謝宇向親友隱瞞謝天琴已被其殺害的真相，虛構謝天琴陪同其出國交流學習，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友144萬元予以揮霍。為逃避偵查，吳謝宇購買了10餘張身分證件，用於隱匿身分。

法院認為，吳謝宇為實施故意殺人犯罪，經過長時間預謀、策畫，主觀惡性極深，犯罪手段殘忍。吳謝宇殺害母親的行為嚴重違背家庭人倫，踐踏人類社會的正常情感，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重。到案後雖如實供述犯罪事實，但不足以對其從輕處罰。遂作出上述判決。

之後，吳謝宇不服一審判決，提出上訴。2022年3月21日，福建高院認為，該案在在二審審理過程中，由於「不能抗拒的原因」，裁定「中止審理」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。