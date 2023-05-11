衛福部苗栗醫院歡慶48周年院慶，不僅在院內舉辦系列健康促進活動，10日更走入在地社區，與苗栗市嘉盛社區發展協會合作辦理「清淨家園手牽手、拒菸減碳齊步走」活動，由部苗醫院長李明輝帶領員工健走，並撿拾沿路垃圾，提升社區的生活環境品質，善盡社會責任。

嘉盛社區發展協會理事長、苗栗市市民代表劉秀蘭與嘉盛里里民們，肯定部苗醫護團隊不畏炎陽脫下白袍走入社區，特別撥冗參與活動，大家一起前往在地信仰中心五文昌廟附近，共同清掃街道，用實際行動珍愛鄉里、清淨家園。

李明輝院長(第二排右9)率領醫護團隊，和苗栗市市民代表劉秀蘭嘉盛社區發展協會理事長(第二排左8)及嘉盛里里民，共同參與「清淨家園手牽手、拒菸減碳齊步走」活動並合影留念。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

部苗職安室羅依婷護理師說，環境與健康息息相關，苗醫不僅致力提供民眾舒適就醫環境，也努力「營造健康職場」，因此，為達到員工健康促進目的，5月起將規畫安排多條不同健走路線，並在健走過程中設計健康識能趣味闖關活動，讓完成各項闖關任務者，可以增進健康識能，還可獲得運動健康禮及地中海飲食餐券。

另外，藉由「腦中風桌遊」及「當你老了／遇見未來的自己」等闖關活動，向員工、民眾宣導慢性疾病防治之重要性，尤其讓員工體驗老化後的狀態，相信有助於同仁們更能將心比心，提供民眾更優質、更暖心的服務。

部立苗栗醫院長李明輝表示，該院除持續致力於醫療服務品質提升，積極守護苗栗縣民的健康，非常感謝每位同仁群策群力、堅守岡位。

因此藉由健行、淨路的活動方式，提醒平日忙於醫療的員工，在繁忙的生活中也要維持良好的運動習慣，抽空到戶外走走，有助於達到「身、心、靈」健康，也呼籲大家重視居住環境，一起維護家園清淨，以避免病媒蚊孳生，防止疾病之傳染，提升生活品質。