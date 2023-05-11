前高市議員陳致中涉嫌洗錢判刑1年定讞，今日陳致中自理3分頭，在支持者護送下，前往高雄地檢署報到。（崔正綱攝）

陳致中報到完畢，搭乘囚車前往燕巢第二監獄執行。（崔正綱攝）

約8名支持者前往現場，高喊「政治迫害」打抱不平，並替陳致中加油打氣。（崔正綱攝）

約8名支持者前往現場，高喊「政治迫害」打抱不平，並替陳致中加油打氣。（崔正綱攝）

今入獄服刑！陳致中臉書128字「告別」 頂三分頭報到入監

前民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢，遭判刑1年定讞，今日下午3時20分許，自理3分頭到高雄地檢署報到。現場約8名、2男6女來自前鎮、小港支持者滿懷不捨，提早約40分鐘到地檢署大門送行，一名熱心支持者更把矛頭轉向蔡英文總統，並稱有陰謀，高喊「致中無罪、政治迫害」、「要給賴清德難看啦！」

陳時中涉嫌開設海外帳戶，替吳淑珍洗錢，4日26日遭最高法院判刑1年定讞，今日下午發監至燕巢監獄服刑，而議員身分第二度解職。

今日下午2時許，就有來自前鎮、小港支持者前來送行，其中身穿綠色的婦女表示，她感到很不捨，矢板明夫說他不懂台灣的法律，為啥立法委員被關還可以領薪水，出來繼續做，議員就要取消資格？現在又要修法讓他終身不得參選？這不公平。

而另一名身穿黃藍相間的POLO衫老翁則怒喊「致中無罪！政治迫害啦！」，他表示，這是要分化民進黨的票，陳致中是當地服務很好、疼惜老人的第一名議員，但他當沒五個月就把他拔起來，這是陰謀「蔡英文啦！民進黨啦！要給賴清德難看啦！」，也請陳致中多保重。

隨後支持者們自行排成一排，並高舉右手高喊「陳致中加油！政治迫害！」，下午3時20分許，陳致中搭乘私家車人來到高雄地檢署門口報到，支持者也上前護送，並向陳致中加油打氣，陳致中僅簡單回復「謝謝大家」，隨後報到搭乘囚車，前往高雄燕巢第二監獄執行。