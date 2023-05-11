警政署5月1日起實施「路口不停讓行人大執法」，新北市永和警分局與轄內新廍里長紀詠心與永福里長陳紫渝共同宣導，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」，拍攝行人安全影片，加強永和民眾交通安全宣導，期使事故傷亡人數再下降。

永和分局表示，本次專案接續新北市行人路權大執法專案，持續加強維護行人路權，經統計1月至4月車輛不停讓行人違規已舉發675件，行人違規舉發374件，相較於去（2022）年同期取締分別增加321及69件，執法強度將持續增加，請用路人特別注意行人路權，避免違規造成荷包大失血。

新北市永和警分局與2名里長共同宣導。（永和警分局提供）

永和分局提醒，執法熱點包括永和區永和路二段與中興街口；中正路與中山路1段路口；中和路與永貞路口；永貞路與福和路口；永平路與中山路1段路口；中正路與得和路口等為行人易發生事故及違規路口，執法取締違規並非目的，而是為了保護行人安全，仍請汽機車行經路口禮讓行人通行。

永和分局表示，警方除由員警現場攔停舉發，並即時教育導正違規人觀念外，並於易肇事路口設置科技執法設備，可自動偵測不停讓行人違規，採用AI人工智慧進行影像分析，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，全天候防制危害行人用路違規行為。