為阻止披索在非官方市場（parallel-market）的匯率不斷走貶，阿根廷擁有的美元儲備快速消失。顧問公司FMyA經濟學家 Fernando Marull表示，為了支撐本幣，阿根廷央行在過去短短一周內，就在非官方市場就拋售了約4.7億美元。

在該國嚴格的資本管制下，非官方市場匯率已經取代了政府的官方匯率。

阿根廷顧問公司1816 Economia & Estrategia表示，這個南美洲國家已經用光其所有具流動性的國際儲備（International Reserve）加上額外估算的10億美元，隨著該國正面臨歷史性的乾旱和即將到來的經濟衰退，其央行破產的風險正在升高。

該顧問公司表示，阿根廷的外幣負債已經比其外幣儲備高出約10億美元，這是該國自2000年初的經濟危機以來最糟糕的情況。

由於政府手頭上已經沒有容易動用的現金，這場避免本幣披索（peso）全面崩盤的戰爭還能持續多久開始引發關注。

貨幣貶值已經導致該國通膨率飆升至104%，並加劇社會嚴重的動盪情勢。該國將在10月舉辦總統大選。

Oppenheimer & Co.常務董事Fernando Losada表示，國際儲備減少加大匯率承受的壓力，而本幣跌跌不休進而導致通膨壓力升高，我認為阿根廷的通膨率今年不可能跌破3位數。

技術上來說，阿根廷目前的外匯存底（foreign reserves）總額還有不到340億美元，但大部分都卡在流動性較低的資產中，例如黃金、與中國和國際清算銀行的信貸互換額度，以及阿根廷人存款帳戶中的美元。國家需要隨時可以動用的現金，因此這是一個大問題。

目前很難說政府的干預行動是否成功。非官方比索兌美元匯率在4月貶值約13%，今年以來已經暴跌33%，在所有主要新興市場貨幣中貶值最多。目前非官方披索兌美元匯率一直處於4月底創下的歷史低點附近。