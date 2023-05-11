漢來美食2023年首季合併營收12.95億元，季增13.36％、年增達24.99％，連3季改寫新高。營業利益1.62億元，季增達1.2倍、年增達2.01倍，刷新歷史新高。毛利率、營益率「雙升」至46.27％、12.55％，分創歷史次高、近4年高點。

在營收規模及本業獲利同步創高下，漢來美食首季業外雖轉為小幅虧損，稅後淨利1.27億元，季增達45.13％、年增達1.97倍，每股盈餘3.01元，雙創同期新高、歷史第三高，單季即逼近2022年全年獲利1.3億元、每股盈餘3.08元水準。

漢來美食亦公布2023年4月自結合併營收3.65億元，較3月3.49億元成長4.62％、較去年同期2.03億元成長達79.58％。累計前4月合併營收16.61億元，較去年同期12.4億元成長達33.95％，雙雙續創同期新高。

漢來美食表示，在年節大量外食需求、春酒商務聚餐及假期出遊效應帶動下，餐飲業首季營收改寫歷史新高，年增約17％。相較餐飲業整體平均，漢來美食在營收及獲利指標方面展現規模優勢，獲利成長動能優於營收。

受惠連假效益及高雄多場演唱會帶動消費，漢來美食4月營收表現延續首季優異表現，使往年3、4月的小月亦呈現淡季不淡的暢旺狀態。後續在展店效益及促銷活動挹注下，公司持續看好第二季營運績效。

此外，漢來美食近年持續強化數位轉型投資，去年7月「來美食」APP上線，首年即召募近20萬名會員。同時，因疫情著重電商經營，並在疫後展現成果，首季即創下1655萬元營收、年增達35％。隨著母親節和端午節接續到來，預估本季電商禮品業績暢旺可期。

漢來美食今年展店聚焦於10月開幕的台北南港漢來大飯店，目前已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙接訂，開幕初期除了宴會廳及全日型自助餐廳外，還有頂級中餐廳及大廳酒廊、糕餅禮品小舖加入營運，為今年最重要的營運成長動能來源。

同時，漢來美食旗下品牌餐廳亦持續展店，去年9月底開幕的小金雞「溜溜酸菜魚專賣店」今年將持續展店，預計第三季前將再開出2家門市，其中包括1個依據商圈特色所研發開出的街邊店。