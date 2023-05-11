民進黨團總召鄭文婷（前排右一）表示，希望讓社會大眾正視現代婦女問題，也期待基市府能夠加緊相關政策的推動。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

本周日是一年一度的母親節，而每位女生都有機會可以成為母親，基隆市議會民進黨團的「女力」議員們11日提出五大面向女性議題，包含「月經貧窮」、「早產早療問題」、「凍卵補助」、「親子友善」、「婦女二度就業」等，呼籲應注意女性困境，也希望市府多努力。民進黨團總召鄭文婷表示，想藉此喚起市民朋友關注女性在就學就業、婚前婚後以及生育所可能面對的課題，讓大眾進一步更關懷身邊的女生。

市議員陳宜表示，女性一生平均要花費新台幣10萬元購買衛生棉這些生理用品，對弱勢家庭來說是不小的負擔，消弭月經貧窮，也能讓國家未來的媽媽，養成好孕體質為少子化問題找到對策，也希望市政府能夠編列預算，來協助這些弱勢家庭，讓她們度過少女時期的青春歲月。

民進黨團總召鄭文婷表示，在台灣每十個新生兒中就有一位早產兒，意味著每位早產兒，早產兒因為除了甫出生各項器官尚未發展完成必須受到妥善照顧之外，更有發展遲緩的疑慮，因此早期治療系統的完整與否涉及早產兒是否能夠健康長大的關鍵。基隆市在早療系統方面包括職能治療、語言治療等制度都處在迫切需要加強的階段。

市議員許睿慈指出，在性別勞動平權的趨勢下，因忙於事業與工作而錯過生育年齡，需要不孕症醫療介入的女性也漸漸增加，而不孕症的備孕過程，常因女性年紀增長，卵子數下降，而降低了受孕的機率。因此建議基市府，研議補助25-40歲的女性凍卵檢測費以及凍卵營養金，在適孕年齡將健康卵子冷凍，把品質良好的卵子保存下來，除了能間接提高本市出生率，更可提供女性有更彈性的生涯規劃空間。

市議員吳驊珈表示，經常收到許多媽媽反應兒童遊戲場的設施需要改善，近期也收到兒童遊戲場發生的二手菸問題，孩子的安全與健康是媽媽最重要的事，所以她呼籲基隆市政府應該要重視親子友善環境。

市議員曾怡芳說，職業媽媽在生完孩子後，將面臨到請完育嬰假就要立即返回職場工作的問題，然而在基隆0-2歲嬰幼兒托育中心收托數卻是不足的，基隆市僅有10家托育機構，同時最多僅可收361位，合格的保姆截至4月止只有351位，但基隆市2020年至2022年0-2歲的嬰幼兒統計已超過5000名，供需比有非常明顯的落差，請市府要特別重視嬰幼兒托育，也評估增加保姆訓練課程，除了平衡托嬰供需比，同時也能鼓勵婦女二度就業，更應杜絕無照保姆。

鄭文婷表示，母親節將至，這些問題都是現代婦女甚至是年輕父母經常會遇到的問題，希望讓社會大眾正視，也期待基市府能夠加緊相關政策的推動，並祝福各位親愛的女生，母親節快樂。