台中捷運日前發生列車遭工程吊臂砸中的意外事故，造成1死10傷的慘劇。台北市議會11日進行交通部門質詢時，國民黨台北市議員吳世正質疑，北市的文湖線捷運段也屬於高架捷運段，也都是中運量無人駕駛列車，但卻要異物實際與車廂或軌道接觸後，車廂才會停止。吳直言「中捷的意外，若發生在台北市，以目前機制無法擋住列車行駛。」

吳世正11日於交通部門質詢時，詢問北捷總經理黃清信，若中捷意外發生在北捷，是否一樣會會出事？黃清信則坦言，以現階段文湖線車廂的系統來說，偵測系統要有實體接觸，偵測到異物才會處置。不過黃也強調，文湖線有安全系統，車門或月台門不關閉列車就不會出發，月台區供電裝置若遇到特殊緊急狀況，電力切斷列車也不會出，而且列車設有偵測桿在站間，可以在車門或月台門拉起把手，阻止列車前進。

吳世正直言，北捷應該要精進防撞機制，以現今的科技來說，遠距離偵測已經不是問題，監視器、密錄器都可以偵測到。吳世正表示，已經有中捷的前車之鑑，列車應加裝遠距離偵測機制，至少監測到軌道有異物，有警報顯示讓站務員或行控中心的人知道，設法解決。黃清信說，北捷會針對異物偵測的距離設定，會針對技術測試做精進。