為平衡溪北、溪南發展，新北市政府在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，預計2026年完工，新北市議員邱婷蔚今在議會總質詢追問蘆南蘆北區段徵收案進度？新北市長侯友宜表示，案子卡在內政部2年半，他一直都有緊盯，力拚年底通過。

新北第二行政中心由市府與開發單位合作，邱婷蔚指出，此案帶動三重房價，追問蘆南蘆北區段徵收案進度？很多地主反應希望在有生之年能看到開發完成，侯友宜說，他只交代一個原則蘆南蘆北開發要快，因為地主也等很久，了，但現在卡在內政部2年半，如通過絕對會給地主最好的容積，五泰輕軌經過蘆南蘆北也會給予容積獎勵。

城鄉局長黃國峰補充，蘆北現在還在都市計畫審議尚未定案，蘆南蘆北開發案已送到內政部2年半，都市計畫小組已開過6次專案小組會議，現在地政司在審區段徵收的公益性與必要性。

邱婷蔚詢問侯，如參選總統：「你的代理市長是誰？」，侯表示，計畫是往前走的，一棒接一棒，市政工作永不停歇，此案一定要完成，他力拚蘆南蘆北今年底通過，因為已經拖很久了，拜託三蘆立委幫忙。