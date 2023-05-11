台北市消防局自5月10日至6月28日展開為期6梯次、每梯次2日之危機處理團隊（Crisis Intervention Team，簡稱CIT）訓練，更跨域合作邀集警察局及衛生局一同參加。（圖／消防局提供）

台北市消防局自5月10日至6月28日展開為期6梯次、每梯次2日之危機處理團隊（Crisis Intervention Team，簡稱CIT）訓練，更跨域合作邀集警察局及衛生局一同參加。（圖／消防局提供）

108年7月台鐵列車殺警事件，震驚全台，無獨有偶的，去111年12月份汐止瓦斯氣爆導致2名警消受傷送醫。當精神危機事件發生，警察、消防人員往往首當其衝。為提升第一線執法人員安全，台北市消防局自5月10日至6月28日展開為期6梯次、每梯次2日之危機處理團隊（Crisis Intervention Team，簡稱CIT）訓練，更跨域合作邀集警察局及衛生局一同參加。

消防局表示，每年消防局出勤執行精神疾病護送案件2千餘件，每天平均高達6趟次，危機事件無法防範，提升警消人員處理社區危機事件能力，才能保障執勤安全。本次規劃CIT教育訓練是專為警察與消防人員設計，除了危機處理團隊基礎知識、法律議題外，也辦理情境模擬演練，由警察局專家教授自我防衛觀念與技巧、衛生局及醫療專家講授情緒轉移技巧、團隊照護模式，參訓學員需實際演練，學習如何與行為急症患者互動溝通。

消防局同時指出，台北市蔣萬安市長於今年3月份治安會報，特別指示警察局及消防局加強精神危機或行為急症案件之教育訓練，本次訓練是CIT教育訓練的重要里程碑，希望藉由訓練，提升溝通與面對危機事件的處理能力，期盼不要再有傷亡的情事發生。