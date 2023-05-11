綜藝節目《乘風2023》屬於《乘風破浪的姐姐》系列第四季，節目邀請多名中年女藝人同台競演，開播前就因嘉賓討論度超高，其中一位女歌手陳冰因粉絲投票票數高受到關注，網路上稱她是麥當勞老總的女兒，對此陳冰在微博上做出回應「不是公主」。

歌手陳冰2014年以素人身份參加《中國好聲音》，表演歌曲選了台灣樂團五月天的《盛夏光年》，嘶吼式唱腔和超強爆發力讓多位導師轉身選她，她選擇入那英門下，最後卻敗給張碧晨，止步當屆8強。近日有網友發文，表示在麥當勞打工，店內鼓勵員工去《乘風2023》投給陳冰，並稱陳冰是老闆的女兒，讓大批網友稱呼陳冰為「麥當勞公主」。

據悉陳冰的爸爸是海南銀達集團的陳嘉新，海南銀達集團於1922年成立，旗下業務有典當、拍賣、房地產、餐飲等，2013年集團成為麥當勞海南省特許經營商，等於海南省的麥當勞都隸屬於海南銀達集團。而陳冰得知網友稱她為麥當勞公主後，在微博回應「不是公主但麥門永存，記得轉發參與」，並附上表情包表示要抽100個人送9塊（約40元新台幣）現金，這個數字正好是大陸麥當勞的外送費，變相替麥當勞做了宣傳。

貼文曝光後，麥當勞的官方帳號也在底下留言：「首先我是小編，其次抽我」，網友也直呼：「請我吃麥當勞姐！」、「大家來轉發耶，冰冰公主給大家準備配送費啦」、「可以免費請麥當勞嗎」、「免配送費一定給你投票」。