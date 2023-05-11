台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度第一隊名單11日揭曉，由台灣啤酒英熊蔣淯安、新北中信特攻林韋翰與阿巴西、桃園永豐雲豹霍華德（Dwight Howard)）、與高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman）5名球員獲得，蔣淯安、阿巴西與布鋭克曼3人都是連續兩季入選年度第一隊陣容。

T1聯盟指出，年度第一隊的後場組合由特攻林韋翰、海神布銳克曼與英熊蔣淯安三位頂級後衛共同搭起「神級」連線，3人本季例行賽平均每場助攻數分別為10次、9.6次與6.3次，攻佔本賽季數據榜前三位；而蔣淯安平均每場攻下16.8分、布銳克曼平均每場16.1分，更排在後場球員第二與第三名，3位後場指揮官都兼具穩定軍心發動攻勢的能力，並保有攻破防線的突破能力，各具特色的球風，累積不少死忠粉絲。

前場球員則是特攻阿巴西與雲豹霍華德入選，「台灣黑豹」阿巴西平均每場18.9分為本土得分王，本季更達成個人千分里程碑紀錄，「超人」霍華德平均每場23.2分、效率值31.2，兩人都用不同方式展現在球場上的宰制力。

票數方面，林韋翰與阿巴西獲得專業籃球記者的全數支持，蔣淯安也拿下24票高票，霍華德拿下15票，布銳克曼則是獲得12票，對於連續兩季榮膺聯盟年度第一隊，布銳克曼透過海神隊表示：「很榮幸能夠再度獲選T1聯盟年度第一隊，感謝這一季以來，每一位球迷對我以及海神隊的支持與鼓勵，感謝教練團以及隊友的信任，讓我在場上得以發揮所長。」