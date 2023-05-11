雲林縣是全台牡蠣苗主要供應地，牡蠣養殖興盛，但面對進口牡蠣競爭、養殖技術未提升等衝擊，銷售受到影響，雲林蚵農為加強牡蠣競爭力，籌組牡蠣養殖發展協會，籌備會11日表示國外近年來致力發展單體、三體牡蠣，台灣不能置身國際潮流之外，希望能藉由發展協會的成立，為台灣牡蠣開創新局面。

台灣牡蠣產量之前排名世界前5，但目前已掉出5名內，主要是大陸、越南、菲律賓等國家全力發展牡蠣產業，加上台灣人力不足、養殖技術沒有與時俱進、養殖環境受到破壞等因素，競爭力愈來愈低落，雲林蚵農因此決定成立「雲林縣牡蠣養殖發展協會」，本月初截止報名，但牡蠣農反應熱烈，將延長報名時間。

雲林縣牡蠣養殖因技術、環境等因素，適合放養的海域愈來愈少。（本報資料照片）

發展協會籌備會聯絡人丁健家表示，目前各國都在全力發展單體牡蠣、三體牡蠣，單體牡蠣是一顆一顆養，生長快速且碩大，經濟效益極高，三體牡蠣除了生長快，其換肉率高、不會因冬天氣候因素停止生長，競爭力比一般牡蠣強，目前台灣已有單體牡蠣技術，但三體牡蠣技術尚待加強。

丁健家說，極端氣候與大環境也是影響牡蠣生長的重要因素之一，今年雲林牡蠣附苗率不佳，僅往年5成左右，原因可能是沿海地區水文地貌改變，適合附苗的環境愈來愈小，加上養殖技術與養殖種類沒有改進，只要氣候一變化，就會影響附苗率，即使成功附苗，生長情況也不佳，不是死亡就是長不大。

丁健家指出，籌備「雲林縣牡蠣養殖發展協會」，就是希望增加雲林牡蠣產業的競爭力，藉由產官學合作，加速研發單體牡蠣、三體牡蠣養殖技術並廣為推展，同時改善養殖環境，為台灣牡蠣產業找出一條出路，因應國際愈來愈激烈的競爭。