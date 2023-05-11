搶攻疫後內需市場，日式燒肉乾杯集團再推第8個餐飲品牌，「高木和牛食堂」主打和牛主餐、日本米飯無限吃、日風野菜自助吧三大美味，結合吃到飽型態，打造全台第一家和牛主題家庭餐廳，董事長平出莊司表示，雖然這是乾杯8個品牌中，客單價可能最平價的品牌，但看好親子市場，翻桌率也會不錯，也讓客群向下扎根。

「高木和牛食堂」為乾杯集團旗下是集團創辦人為伴隨集團成長的粉絲塑形而成，董事長平出莊司表示，集團從20年前創立至今，眾多粉絲也從20幾歲成長到進入家庭、有小孩的年紀，希望打造一個喜愛乾杯美味、適合帶小朋友用餐的家庭餐廳。

乾杯集團觀察新世代父母生育年齡普遍延後，擁有較高的社經地位與經濟能力，且對孩子投資教育、飲食消費上更加地注重品質與捨得。乾杯集團董事長 平出莊司表示，台灣親子餐廳較注重小孩的娛樂設施，餐點多以簡餐呈現，台灣的日式家庭餐廳多以西式、義式等小朋友喜歡的洋食料理，高木和牛食堂運用和牛料理強項打造全新型態家庭餐廳切入市場，讓台灣親子市場擁有更多不同的選擇性。

「高木和牛食堂」首間分店選址於Lalaport北館5樓，擁有76席次，以日本傳統家屋打造出全新餐廳造型，入口諾大匾額、日本賣場概念自助吧，都讓人有親臨日本的感覺。餐點以集團和牛強項結合家庭飲食需求為出發，提供主打和牛的日式主餐599~988元，享有日本米飯無限吃，加99元升級蔬菜沙拉自助吧吃到飽，另收取一成服務費，希望用實惠的價格，讓大人小孩都能開心享用「營養均衡」高質量美味，

日式主餐以集團強項「和牛」為主打，將高等級日本和牛開發出5款和牛料理，吃得到日本A5和牛大判燒肉、和牛牛排，擁有原味、碰醋2種風味和牛漢堡排、和牛咖哩與和牛石鍋麻婆豆腐，同時兼顧不吃牛、素食等客人，推出台灣黑豬薑汁燒、日本香川風味帶骨烤雞腿、鮭魚西京燒、蔬菜天婦羅，共9道精緻主餐，概括了牛、豬、雞、魚、蔬菜。日籍料理長更特別與日本媽媽攜手開發兒童餐點，提供南瓜泥寶寶粥讓4個月至1.5歲寶寶免費享用，滿足家庭客全方位飲食需求。

另一大美味亮點，高木和牛食堂提供香甜Q彈的「日本米飯無限吃」，秉持著日本食文化對米飯的熱愛與講究，展現工匠精神的精益求精，從大米篩選、水米比例與主餐搭配口感，都由經驗豐沛的日籍料理長親自挑選，每季從眾多的日本米中嚴選出一款日本米，像是秋田小町、越光米、北海道咲丸米、宮城一見鍾情米等，粒粒飽滿的日本米飯吸附著和牛獨有的甘甜脂香，不僅美味更加分，也能讓客人品嚐到出自不同米種、產地的日本米飯風味。

為提供營養均衡的一餐，高木和牛食堂特別打造強調清爽、健康、低油「日風野菜自助吧」供客人自助享用，嚴選多元新鮮蔬果，推出10款沙拉、6款醬汁及4款日式煮物，像是牛奶洋蔥絲沙拉、日本人喜愛的蕎麥麵沙拉、日西合壁滋味的通心麵沙拉、炒鮮筍、茄子油豆腐煮物等，每季更換蔬果與煮物菜色，選擇豐富多元，搭配較濃郁的主餐風味，也能讓客人適時轉換口味，亦有飲品、冰品無限享用。