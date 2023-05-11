黃子佼、詹姆士今（11日）出席寶島眼鏡記者會，黃子佼日前發現他在天下雜誌的專欄文章被編輯在沒告知的情況下擅自更改，他罕見動怒請辭並宣布談好的出書計畫取消，他今透露事後有跟總編聯繫、對話，「算圓滿落幕了，我們都把想講的事情說明，就像我文章說的廣結善緣」。

之後會再合作？黃子佼坦言事發後有很多平台提出專欄邀約，但他已經決定把時間留給家人，多陪陪老婆、女兒，「辭了一個就是辭了，我已經跟太太承諾好，要把時間留給她，之前寫專欄都至少要花2、3小時，因為我要不斷的查資料、斟酌那些字書還有語法」，他說之前夫妻倆把小孩哄睡後，孟耿如會約他一起看影集，但每次等他寫完專欄，孟耿如早已睡著，不知不覺中失去很多獨處時間。

他近日還遭到網友批評「這個爸爸好幼稚，而且網友給他意見，他總是一堆莫名其妙的強詞奪理，人家都是生養過小孩的啦」，沈重的言論讓黃子佼相當受傷，事後也無奈發文，「當反饋網友變成了強詞奪理，當娓娓道來變成了莫名其妙」。他今提及此事，笑說當時孟耿如有質疑他是不是更年期，為什麼要跟網友聊這麼多，他也透露當時為了回應網友，耗時一個多小時撰寫文章。

他說，身為公眾人物責任重大，當時只是想分享育兒觀念，但看到網友留言後一整個情緒波動，也覺得自己很廢，更開始思考是不是要減少玉米的影片，「公眾人物最難的就是，回謝謝又會被說好敷衍，不看也好難，當時有閃過一秒『要不要關掉留言區』的念頭，但我相信這只是個案，我還是得到很多正面的幫助跟鼓勵，玉米也得到很多愛」。

黃子佼繼2016年後，今年再次成為寶島眼鏡代言人，並提出「多焦多一付， 輕鬆看久久」的新觀念，希望在這重度使用3C時代，可以讓大家在同時面對，在生活的不同情境需求時有更輕鬆舒適的體驗。