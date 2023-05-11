雲林縣長張麗善表示，聯合國永續發展的零碳排目標，雲林縣率先來響應。（周麗蘭攝）

雲林縣府11日舉辦「氣候變遷因應暨碳盤查減量論壇」邀請台塑企業對雲縣中小企業分享碳排放減量14％的經驗。雲林縣長張麗善也與台塑企業總經理曹明簽署合作備忘錄，未來將共同成立減碳、節能、節水輔導團隊，提供雲林縣中小企業節能減碳上的諮詢與診斷。

雲林縣2020起成立「因應氣候變遷專案辦公室」、「雲林淨零轉型整合服務窗口」，提供減碳行動方案與專業諮詢，今年訂為雲林減碳生活行動年。

台塑企業自2006年投入減碳工作，迄今減少14％二氧化碳排放，雲林縣環保局11日舉辦論壇，邀請縣內中小企業廠商聆聽專家學者的建議，以及台塑的經驗分享，環保局後續將成立輔導團，在2050年達到淨零排放目標。

台塑企業總經理曹明指出，台塑主動積極做出各種汙染源的改善，7支大煙囪已經不冒白煙，背後有很大的辛苦的努力和設計，例如熱能源回收、設法吸附物質，對雲林縣空氣汙染減量有相當大的幫助。

曹明表示，水資源方面，雨水回收一開始做得不是很順，現在下雨10分鐘就開始回收雨水，也興建造價68億元的海水淡化廠，現今僅使用部分集集攔河堰的溪水；未來還會持續投入太陽能、風力發電，並且不需要的電儲存起來。

曹明強調，在雲林縣政府的監督之下，南亞、台塑、台化、台塑化4大公司在廢棄物回收上做了很多努力，且持續在做，前幾天他還和台化董事長討論如何和外面廠商合作回收舊尼龍，對節能減碳或降低原料成本都有很大的幫助。

張喬維說，要達到淨零排放的首要工作是「碳排放量盤查」，企業必須了解自家碳排放源以及排放強度，再研擬各項減碳及碳匯策略。

張麗善表示，非常感動台塑企業願意與雲林縣政府簽訂合作備忘錄，帶動縣內企業做節能減碳，聯合國永續發展的零碳排目標，雲林縣率先來響應。