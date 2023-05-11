近兩年金融市場動盪不安，去年歷經通膨、升息、政經局勢等三大面向轉折，今年又陸續面臨美歐銀行倒閉風波，富達認為，金融市場正進入「大重置」後「再平衡」階段，建議投資人在接下來的投資布局也必須有所改變和重置，著眼於能夠掌握收益和對抗波動的「收益投資策略」將是現階段投資的關鍵。

富達國際全球固定收益投資長Steve Ellis表示，美國勞工部公布之4月份就業數據，非農新增就業人數連續14個月優於市場預期，失業率創下逾50年低點，儘管就業率勞動市場仍偏緊俏但已開始鬆弛。儘管整體市場背景看似疲弱，投資策略應維持謹慎立場，然而我們也認為現在是調整存續期的最佳時刻，當經濟循環進入此一階段，公債和投資級債的表現通常優於較高風險的資產類別，同時相對看好新興亞洲的投資展望。建議投資人可選擇評估配置優質高評等債券基金，兼具跨國家、跨市場、跨債別、跨評級的彈性操作，並能透過動態配置，因應不同景氣循緩，以確保獲取投資收益並兼顧風險控管。

富達亞洲總報酬債券基金經理人陳姿瑾認為，現階段亞洲國家在通膨控制以及央行政策走向，都比歐美更有利於經濟成長，基本面相對有利。其中，中國大陸目前祭出包括重新開放、貨幣及財政寬鬆、放鬆房地產業限制之多重政策，皆支持其經濟進一步恢復和成長，建議投資人可以持續觀察其就業與投資等各項經濟指標，以確認後續成長力道對市場價格進一步向上的支撐。印度方面，其疫情後的復甦成長動能異常強勁，且服務業與製造業皆持續維持於高擴張階段，央行也在最近暫停升息支持內需進一步成長。印尼也受惠於龐大內需，經濟持續強勁復甦，有效推動財政改革，且通膨回穩使其亦未出現流動性壓力，可望促進長期經濟成長。