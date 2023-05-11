全球「最幸福國度」芬蘭，週四（10日）傳出天橋崩塌的公安事件，地點在首都赫爾辛基西鄰城市埃斯波（Espoo），赫爾辛基地區急救服務單位發言人初步說明約27人受傷，多為兒童。不久，芬蘭媒體指傷者數下修為24人。居民指稱，案發天橋橋面木板很薄，此前已有可疑的搖晃情況，但天天有大批行人使用，相當危險。

事發時間為當地時間週四上午。美聯社報導，24人之中有10人重傷，無人喪生。

路透社報導，赫爾辛基醫療當局表示，多數傷者是一群學童。芬蘭第一大報《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）引述一名未受傷的學生說法稱，受傷學生均就讀赫爾辛基一所小學8年級，當時正在校外遠足旅行返程途中。

芬蘭媒體發布的畫面顯示，至少有5人倒地不起。警方表示，天橋橋面使用三夾板鋪設。

Pedestrian bridge collapses in Espoo, Finland, injuring at least 27 people, most of them children - HS pic.twitter.com/MKNnwKhHfK — BNO News (@BNONews) May 11, 2023

The collapse of a temporary bridge in Espoo's Tapiola district on Thursday morning has left 27 people injured. most of them children.https://t.co/N9hHI8cFrn — Yle News (@ylenews) May 11, 2023

Local media: At least 27 people, mostly schoolchildren, injured after collapse of a pedestrian bridge in Espoo, Finland https://t.co/y4Cwh6G3Xt — Factal News (@factal) May 11, 2023

埃斯波是芬蘭僅次於首都赫爾辛基的全國第二大城。推特「北歐新聞」帳號發文稱，急救單位向《赫爾辛基日報》證實傷者多數來自赫爾辛基一所小學，倒塌的天橋是一座臨時供行人使用的天橋，地點在Ainoa購物中心附近的一處建築工地。

芬蘭廣播公司（YLE）報導，西新區（Western Uusimaa）警方說，意外發生時間是當地時間上午9時30分左右，警方正在調查事發原因。

赫爾辛基大學醫院院區（HUS）稱，傷者分送4所醫院，受傷的學生是參加校外旅遊。YLE報導，24人傷勢不一，目前無人處於性命垂危狀況。天橋倒塌後，好幾人摔到幾公尺外。HUS表示，至當地時間上午11時15分為止已收治15人，多為手腳骨折。

芬蘭第二大城埃斯波一處工地的臨時行人天橋突然塌陷，警消趕抵現場處理。（美聯社）

受傷的小學生來自赫爾辛基的Kalasatama小學，校長已證實此事，校方已為8年級學生的家長設置緊急聯繫專線。

《赫爾辛基日報》報導，坍塌天橋附近居民表示，這座天橋處於危險脆弱的狀態已有好一陣時日，但天天都有大量行人使用這座天橋，而且此前已有可疑的搖晃情況。其中一名投訴的讀者宣稱，這座臨時天橋有好幾處「弱點」，「橋面木板很薄，有的地方踩上去的時候『軟軟的』，彷彿就快散掉了」。