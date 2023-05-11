近期林園及小港地區出現1名年輕男子，到店家點餐後，卻假借錢包不見，隨後人就消失，受害店家氣得在網路上PO文，由於男子髮色相當特別，就有網友發現，也有其他店家也因男子未付錢取餐正在找人。雖然金額不高，但對店家來說都是辛苦錢。警方表示，已受理報案，查該車主為24歲王姓男子，已通知人到案說明。

近期有麻辣店家在林園區地方社團PO文，貼上1名染著灰綠色頭髮的年輕男子，正在櫃台點餐的監視器畫面，內容指出：「此人2次購買商品假借錢包不見了，買東西不付錢」，店家氣得報警。

沒想到此文一出，網友也發現，在小港區地方社團，同樣也在找這名男子，內容指說：「有名年輕人於10日晚間到鹹酥雞攤買520元，正在結單時就跑掉，過了一個小時後又來回來告知我們店家說錢不見了，可不可以晚一點來取餐，然後又說哪裡有7-11可以領錢，此人就沒來取餐了」。底下民眾紛紛留言：「他在林園是黑名單」，據了解，受害店家包含麻辣燙店及炸雞店，但目前僅有麻辣燙店家前來報案。

林園分局表示，林園派出所於7日接獲民眾報案，稱4月26日及5月4日有1名男子到店內吃霸王餐，跟店員表示之後會來付錢，卻未再返回店家付款。員警依規定受理後，調閱現場附近監視器發現該嫌騎乘摩托車前往，經查該車主為24歲王姓男子，目前已掌握王嫌行蹤將迅速通知到案說明，依詐欺案件函送偵辦。