韓國女星全智賢以電影《我的野蠻女友》在亞洲造成轟動，之後與金秀賢合作電視劇《來自星星的你》更讓她創下事業巔峰，成為眾人心目中的女神，即便結婚後人氣依舊高居不下。41歲的全智賢在2021年後沉寂至今，最近現身品牌活動，零P圖畫面在網上瘋傳，比心賣萌下竟炸出雙下巴，引起熱議。

全智賢在2020、2021年陸續出演影集《屍戰朝鮮》系列和電視劇《智異山》後，就沒有推出新作品，大多只能在一些時尚活動或代言記者會看到她的倩影；休息一段時間後，全智賢今（11日）驚喜出席美妝品牌活動，從出場後的一舉一動，都自帶超強氣場，完全就是個女王。

全智賢零P生圖在網上瘋傳，被發現有雙下巴仍被盛讚41歲狀態有多絕。（圖／摘自MNHSports YouTube頻道）

雖然全智賢臉蛋很嫩Q，體態也維持得很好，但過程中攝影師們希望她多擺出各種姿勢，還被要求比出現下流行的臉頰愛心，全智賢一臉尷尬仍做出手勢；有眼尖網友注意到，41歲的全智賢沒被歲月摧殘，而是稍微發福了，不時會炸出雙下巴見人。

不過，全智賢儘管出現雙下巴，卻被眾人大讚一點都不影響她的美，韓媒更用「代表大韓民國的美女」、「天花板美貌」和「優雅氣質」等形容全智賢，依舊滿意她41歲的真實狀態。