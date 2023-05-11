近期走在路上不難發現外國人變多了，觀光局統計，國際觀光客來台數自3月底開始破百萬，日韓、東南亞位列前頭，間接刺激餐飲市場，台灣人最夯的火鍋同樣受歡迎，火鍋業者分析海外觀光客多集中在北部商圈，占比飆到4至6成，且各國飲食習慣略有差異，好比東南亞、港澳很能吃辣，日韓則偏好養生清爽口味，預計挹注1成營收、帶動來客量2成以上。
鼎王麻辣鍋分析，由於開放港澳來台自由行後，港澳旅客成最大宗，多數人喜歡鴛鴦鍋享受經典麻辣鍋湯底及鴨血豆腐，搭酸中帶甘甜的酸白菜鍋開胃；另港澳人很敢挑戰內臟類，其中滷大腸頭最熱銷。30日前祭出「心肝鮑貝饗宴」，內用單筆消費滿2000元享鮑魚及干貝組合72折，520元就能加購。
而日本吃鍋還是以大鍋形式較多，因此日本客對於一人開鍋以及能在吧台吃的特色很感興趣。石二鍋觀察店內日韓客最多，偏好帶有柴魚風味的石頭鍋、主餐搭雪花牛享用相對清爽；15日前來店用餐可獲愛呷肉套餐升級大菜盤優惠券。
新馬辣經典麻辣鍋的吃到飽模式頗受東南亞觀光客好評，辣而不刺的麻辣湯底順口外，還能吃頂級肉品包含美國SRF極黑和牛等，另有季節鮮蔬及冰品無限爽享；日韓港澳則偏愛食補養生類，輕鬆從7種湯底中找出心頭好，31日前含2成人以上同行，其一代表持身分證、健保卡號含520任二碼，不限時段方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
老四川巴蜀麻辣燙則透露，外國客主要都點選招牌的絕選麻辣鍋和養生白味鍋湯底，不過日本客較怕辣需調整辣度，15日前貼文附上與媽媽在店內用餐合照可享組合價優惠，牛肉盛合搭海鮮拼盤只要1520元，現省破3張百鈔。
湯底富有獨特麻辣椒香的青花驕，青麻椒肥牛鍋因獨家品項，最常被海外客指名，以新鮮青辣椒與配料煨煮3小時才上桌，訴求香麻清爽，6月30日前推「花漾驕寵宴」，含4人套餐、7盎司玫瑰花肉盤等，點購後打卡分享享88折。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。