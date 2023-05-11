近期走在路上不難發現外國人變多了，觀光局統計，國際觀光客來台數自3月底開始破百萬，日韓、東南亞位列前頭，間接刺激餐飲市場，台灣人最夯的火鍋同樣受歡迎，火鍋業者分析海外觀光客多集中在北部商圈，占比飆到4至6成，且各國飲食習慣略有差異，好比東南亞、港澳很能吃辣，日韓則偏好養生清爽口味，預計挹注1成營收、帶動來客量2成以上。

鼎王麻辣鍋分析，由於開放港澳來台自由行後，港澳旅客成最大宗，多數人喜歡鴛鴦鍋享受經典麻辣鍋湯底及鴨血豆腐，搭酸中帶甘甜的酸白菜鍋開胃；另港澳人很敢挑戰內臟類，其中滷大腸頭最熱銷。30日前祭出「心肝鮑貝饗宴」，內用單筆消費滿2000元享鮑魚及干貝組合72折，520元就能加購。

石二鍋店內最多日韓客，偏好點選清爽柴魚風味的石頭鍋搭雪花牛享用。（石二鍋提供）

而日本吃鍋還是以大鍋形式較多，因此日本客對於一人開鍋以及能在吧台吃的特色很感興趣。石二鍋觀察店內日韓客最多，偏好帶有柴魚風味的石頭鍋、主餐搭雪花牛享用相對清爽；15日前來店用餐可獲愛呷肉套餐升級大菜盤優惠券。

新馬辣經典麻辣鍋的吃到飽模式加上肉品菜類選擇多元，頗受東南亞觀光客喜愛，另有7款豐富湯底滿足各國人的飲食習慣。（馬辣集團提供）

新馬辣經典麻辣鍋的吃到飽模式頗受東南亞觀光客好評，辣而不刺的麻辣湯底順口外，還能吃頂級肉品包含美國SRF極黑和牛等，另有季節鮮蔬及冰品無限爽享；日韓港澳則偏愛食補養生類，輕鬆從7種湯底中找出心頭好，31日前含2成人以上同行，其一代表持身分證、健保卡號含520任二碼，不限時段方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。

老四川巴蜀麻辣燙發現外國客主要點選招牌的絕選麻辣鍋和養生白味鍋湯底，不過日本客較怕辣所以需調整辣度。（老四川提供）

老四川巴蜀麻辣燙則透露，外國客主要都點選招牌的絕選麻辣鍋和養生白味鍋湯底，不過日本客較怕辣需調整辣度，15日前貼文附上與媽媽在店內用餐合照可享組合價優惠，牛肉盛合搭海鮮拼盤只要1520元，現省破3張百鈔。

青花驕的青麻椒肥牛鍋最常被觀光客指名，愛吃辣的香港人則偏好青紅鍋，現推「花漾驕寵宴」優惠。（王品集團提供）

湯底富有獨特麻辣椒香的青花驕，青麻椒肥牛鍋因獨家品項，最常被海外客指名，以新鮮青辣椒與配料煨煮3小時才上桌，訴求香麻清爽，6月30日前推「花漾驕寵宴」，含4人套餐、7盎司玫瑰花肉盤等，點購後打卡分享享88折。