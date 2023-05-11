澎湃新聞11日報導，去年8月26日一審判死的北大資優生吳謝宇弒母藏屍案，將於19日重新開庭審理，此前從吳謝宇親友發現，吳謝宇在去年10月起，先後從看守所寫下給其舅舅、阿姨和案件中詐騙受害親友至少3封萬言家書。總字數近5萬字。細數兒時成長、學習、父親病逝、作案弑母、詐騙親友及歸案後心路歷程，大篇幅表示懺悔，希望獲得原諒，爭取「一個活著去贖罪的機會」。每一信件都同一落款署名：「不孝逆子吳謝宇」。大陸犯罪心理學專家、中國公安大學教授李玫瑾曾指出，吳謝宇是「精緻的利己主義者」，也是高智商的犯罪人，他的聰明讓他綽綽有餘地應付現實、應對各種人。

關鍵字一：「疑心病」

在很多初中、高中同學和老師眼中，曾經的吳謝宇是個上進、陽光的形象。而在給舅舅的信中，他卻直言：「表面上的陽光開朗，只不過是我為了不讓媽媽擔心而戴的假面具。」

在寫給父親好友的信中，吳謝宇表示，到高一上學期爸爸去世之後，他就無比害怕、天天恐懼：「我這破身體隨時可能會像爸爸一樣得重病，我說不定哪天就會像爸爸一樣突然死掉。我爸竟然都會死，說明死是一件非常容易發生、隨時都會發生的事了啊！」

關鍵字二：「考試機器」

1994年生的吳謝宇，本來成長於一個令人羡慕的家庭，父親是國企領導，母親是中學老師，他自己成績優異，後來被保送北大。

在看守所中寄給阿姨的信件中，吳謝宇稱，從小他就極度自卑，總覺得：「我就是台『考試機器』，除了考試，我什麼都不會。除了能考第一名我一無是處，考第一名就是我對媽媽的唯一意義，是我讓媽媽為我驕傲的唯一方式，考不了第一名，我就對媽媽沒有意義了。」

吳謝宇說，高考自己「考砸了」，雖然上了北大，但他總覺得媽媽對自己很失望。大學裡他再拚命讀書也拿不了第一名了，「我覺得我對媽媽的最後一點意義都消失了，大學裡我一天天活得越來越累，越來越痛苦，越來越覺得沒意義。」

關鍵字三：「報復」

在吳謝宇的記憶中，父親吳志堅一直都在生病，每周早貪黑，非常辛苦。2010年，厄運降臨。43歲的吳志堅在仙遊老家病逝，病因和吳謝宇爺爺當年一樣，肝癌。

在一審庭審時，吳謝宇說，父親的病逝對他和母親謝天琴產生了很大的影響，他希望幫母親「解脫」。他曾經想問母親，「如果你也和我的想法一樣，我們一起『回家』，回到父親身邊呢。」

但他最終並沒有問，而是自己通過「張國榮跳樓、林黛玉葬花」推理，認為母親也想自殺，之後著手計畫殺害母親。而作案後，他先騙取親友錢款，大肆揮霍，之後隱匿逃亡。

福州中院一審認定，2015年7月31日，作案後的吳謝宇離開福州，之後謊稱謝天琴陪同其前往美國交流學習，騙取親友7人錢款共計144萬元。對於上述款項，吳謝宇庭審稱當時是有報復的意味，覺得這些親友在爸爸生病危難時未提供幫助，最後放棄治療而死。

關鍵字四：「虛幻世界」

在信中，吳謝宇把自己犯罪的根源，多次歸結於小說和影視的虛幻世界。

澎湃新聞統計，吳謝宇在親筆信至少23次提到小說和影視劇，包括《紅樓夢》《盜墓筆記》《牡月亭》《卡拉馬佐夫兄弟》等。

吳謝宇說，書本、小說、影視劇讓他的腦袋真的「亂成一鍋粥」，從小他就從沒有自己的判斷力，對書上寫的東西從來都迷信盲從，極容易鑽牛角尖徹底陷進去。

關鍵字五：「活下去」

吳謝宇認為，他之所以會犯下滔天罪孽，根源就在於「大學裡那個我，畸形扭曲的思想觀念和抑鬱痛苦的心理世界」。

同時，吳謝宇意識到自己最嚴重的一個問題是：從小就完全不懂得怎麼和人溝通交流，從來沒有和任何一個人（甚至是爸爸媽媽）說過自己內心的真實想法與感受。

他表示「我從小到大都是第一名，最優秀的那一個。我總能讓爸爸媽媽為我驕傲，可現在我就要以這麼個最可恥的罪人畫上句號嗎？我不甘心啊！我才27歲，我真的還可以做很多很多事啊！」吳謝宇在信中表示。