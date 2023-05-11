俄羅斯計畫從今年3月起，日減產50萬桶至年底止。但近期數據顯示，原油海運出貨量創下追蹤以來最高紀錄，其中多數運往大陸和印度，然雖然出口創高，在西方限價制裁的影響下，收入預算仍較去年下滑許多。

美媒報導，截至5月5日近4周數據顯示，原油海運出貨量達每日355萬桶，創下2022年初數據追蹤以來新高。俄羅斯4月原油出口，很大一部分都被運往大陸和印度，同時亞洲出口量也創下新高。

俄羅斯表示，居高不下的海運出口量，被輸歐管線流量下降所抵消，但這種說法似乎經不起推敲，Druzhba管線出口下滑發生在1月、2月，這是在俄羅斯執行減產以前，而俄羅斯原油海運出口在3月、4月持續上升。

事實上，上個月俄油出口已經超過戰前水準，據大宗商品分析公司Kpler數據顯示，大陸和印度每天買進150萬桶原油，土耳其和保加利亞也有購買。而在戰前，印度進口俄油只占總量不到1%的占比，如今卻買超過一半以上的原油。

然而，俄羅斯原油運量雖高，但獲利卻已經萎縮不少，根據財政部數據顯示，俄羅斯原油及石油產品預算收入，已經較去年水準下降約三分之一。