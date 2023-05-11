林口分局文林派出所巡邏員警黃政豪、黃詩貽接獲通報後立即尋人，終於在晚間8時許於林口區中山路上尋獲失蹤少女，聯繫家屬至派出所。（圖／警方提供）

新北市板橋區一名國三女學生，昨（10）日學校放學後，沒有一如往常地返家，家屬因聯繫不上心急如焚，擔心孩子發生意外，趕緊到派出所報案協尋。

經發現少女可能在林口、龜山地區，林口分局文林派出所巡邏員警黃政豪、黃詩貽接獲通報後立即尋人，終於在晚間8時許於林口區中山路上尋獲失蹤少女，聯繫家屬至派出所。

員警將少女帶返所，主動提供點心及飲品讓其恢復體力，少女才表示因正值國中三年級，課業壓力大，讓她喘不過氣，才會在放學後隨機搭上一班公車，員警們耐心傾聽並給予適當的開導和安慰，少女臉上終於露出笑容。後少女父母抵達派出所，頻頻感謝警方積極熱心協尋，順利讓孩子平安回家。

林口分局表示員警熱心協助民眾團聚的服務精神，展現警察溫馨助人的正面形象，並呼籲父母與子女之間要建立親子溝通渠道，陪伴孩子經歷成長路上每個挑戰，多加留意孩子的心理狀況，避免發生類似的事件。