Pixel Fold展開後擁有7.6吋螢幕，摺疊時的外型就像一般智慧型手機尺寸，建議售價為1799美元（約新台幣5.52萬元）。Fold內建可同時使用雙螢幕的翻譯模式，且外螢幕播放的影片可以無縫接續到內螢幕播放，完全展開機身時能把主相機當作自拍相機，提升自拍照片品質。

Google硬體副總裁彭昱鈞接受媒體團訪表示，希望藉由Pixel產品結合Google雲端服務，在各種場所和環境都提供很好的使用體驗，打造Pixel生態系。今年推出的硬體新產品中，Pixel Fold和中階手機Pixel 7a都是台灣團隊主導開發。

他說，Fold沒引進台灣市場，是因為每個產品都有各自的市場規劃和定位，需要針對產品本身特色制定銷售策略。例如Pixel 7a是希望用更多人可以負擔的價格，提供良好的使用體驗，因此A系列手機一直是吸引用戶進入Pixel生態系的重要產品。

他也提到，開發折疊手機應該思考如何兼顧可攜性和生產力，根據研究顯示，外螢幕是影響使用體驗的重要因素，消費者不希望每次用折疊手機都要打開，關鍵在於內外螢幕如何取得平衡。

彭昱鈞解釋，針對折疊產品，Google台灣團隊花費很多心思，例如鉸鏈和螢幕折疊處該怎麼設計、使用者介面如何做到多工等，為Fold進行很多優化，現在看起來是非常好的結果。

談起手機市場買氣不佳，彭昱鈞坦言，市場的確受到經濟環境的影響，不過A系列價格具吸引力，效能和品質不斷提升，相信會有越來越多消費者認同這樣的產品。

他表示，Google內部有設定Pixel系列的市占率目標，只是不方便對外透露。從2021年以來，Pixel手機在台灣市場名次持續提升，趨勢很明確，也鼓舞了整個團隊，Google對於Pixel系列的成長很有信心。