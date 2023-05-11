富達國際全球固定收益投資長 Steve Ellis表示，聯準會利率會議上周再度升息1碼，並表示未來貨幣政策展望取決於經濟數據表現，重申對抗通膨。

Steve Ellis說，現今投資可關鍵四大主題：一、央行積極升息接近臨界點，預計央行會維持高利率，最終因金融機構信用緊縮，衝擊經濟成長。二、美國銀行業將持續承壓─金融業信貸標準提升，已造成經濟前景轉弱，不排除最終觸發信用事件。三、現在是布局高品質債時機─景氣循環進入趨緩階段，公債和投資級債的表現通常優於高風險的資產類別。四、相對看好投資等級債─經濟溫和衰退風險升高，已開發市場非投資級信用利差緩衝空間較低，因此相對看好投資等級債。

Steve Ellis進一步指出，儘管，已開發市場整體通膨率正在下降，成熟國家央行在今年第四季之前仍面臨高核心通膨與服務性通膨僵固性問題，因此預期聯準會仍會維持高利率更長時間，建議投資人必須留意金融信貸緊縮可能性，以致衝擊經濟成長。

由於整體市場背景看似疲弱，投資策略應維持謹慎立場，Steve Ellis說，然而富達認為現在是調整存續期的最佳時刻，當經濟循環進入此一階段，公債和投資級債的表現通常優於較高風險的資產類別，同時相對看好新興亞洲的投資展望。

他建議投資人可選擇評估配置優質高評等債券基金，兼具跨國家、跨市場、跨債別、跨評級的彈性操作，並能透過動態配置，因應不同景氣循緩，以確保獲取投資收益並兼顧風險控管。