行政院農業委員會農糧署於今年4月20日，正式成立「台灣天糰大聯盟」，集結榮獲各大獎項之「天糰」高手，將優勝飯糰製作成商品並自即日起於7-11超商上市販售，5月17日就能在家樂福量販通路輕鬆購買，民眾可買到遠雄悅來大飯店副主廚林秩田技術指導《原氣．元氣鹹豬肉》飯糰，一嚐花蓮原味、增加元氣。

遠雄悅來大飯店去年參加農糧署「第一屆臺灣天糰爭霸戰」，西餐副主廚林秩田帶領豐富經驗的廚藝團隊，在眾多餐飲品牌高手中脫穎而出，以《原氣．元氣鹹豬肉》勇奪元氣飯糰組全國冠軍，嚴選用花蓮鹹豬肉鹹香、刺蔥香味、筍乾爽脆以及香脆蛋酥，增添多層次口感，搭配上台梗9號米加上台灣藜麥和小米，碰撞出最純粹的台灣原味，透過雙手的溫度，捏塑出具有原住民氣味的元氣飯糰。

林秩田從事餐飲行業20年，一直有思考要將花蓮的食材、香料，運用成為生活料理，本次飯糰研發製作實現他的心願，讓民眾可以享用花蓮原味，未來將會在飯店《英倫西餐廳》，利用花蓮原味結合創意美食元素，供應兩款全新研製「紅藜櫻花稻荷飯糰」、「鹽膚木日式烤飯糰」，以簡單且純粹的食材融合，激發出富有花蓮風味飯糰以及季節限定美味。

「紅藜櫻花稻荷飯糰」選用花元素為主題，鹽漬櫻花結合台梗九號米及紅藜，搭配櫻花蝦增添香氣，將豆皮包裹內餡，一口口粉紅色的飯糰充滿春天的氣息。「鹽膚木日式烤飯糰」則嚴選台灣原生種香料鹽膚木，搭配七星潭柴魚酥及柴魚照燒醬，放置碳火炙燒增添柴燒香氣，最純粹作法的融合食材，展現花蓮山海獨特魅力。